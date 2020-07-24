Политика
Газета.RuМИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая
США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю. Россия заверила, что будет и далее укреплять и расширять сотрудничество с китайской стороной.
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с чего всё началось
«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.RT на русском11:11
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Наука
Водоросли оказались эффективнее лекарств против COVID-19
Ученые из США и Южной Кореи выяснили, что входящий в состав морских водорослей гепарин блокирует новый штамм коронавируса лучше, чем главный препарат для лечения инфекции в США – ремдесивир.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
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Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
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CyberSport.ru 01:58
Здоровье
В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения
Ученые обнаружили изменения, которые нашли в телах скончавшихся от коронавируса пациентов.
Рамблер вчера в 07:17
Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Finam.Ru 03:28
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Политика
Кадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
ToDay News Ufa 03:22
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Армия и оружие
Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения
Корабли стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) были замечены в районе крымской газодобычи.
Вести Крым 22 июля в 07:35
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
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Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Evo-rus.com 10:07
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В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
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Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
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Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х
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Ведь Кристина Асмус была замужем за Гариком целых 8 лет.
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Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37
Экономика
В Омске набережную хотят благоустроить на 7 миллиардов рублей
Стоимость работ оценивается в 7,3 млрд рублей.
ВОмске 11:47
Политика
СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне
Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания.
Газета.Ru 18:58
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Компания Toyota объявила цены на новый кроссовер Toyota Venza для рынка США.
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Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Легендарный внедорожник японского производства Mitsubishi Pajero больше не будут выпускать.
Лезги газет вчера в 17:23