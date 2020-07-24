Политика
Газета.RuМИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая
США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю. Россия заверила, что будет и далее укреплять и расширять сотрудничество с китайской стороной.
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с чего всё началось
«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.RT на русском11:11
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Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец 16:39
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Происшествия
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий
Руза, Московская область, 24 июля 2020, 12:39 — REGNUM В Московской области пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
REGNUM 05:39
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15
Кино
Канал HBO представил первый постер и новые кадры «Страны Лавкрафта»
Телеканал HBO анонсировал выпуск своего нового сериала в жанре ужасов под названием «Страна Лавкрафта», выложив на официальной странице шоу в Twitter соответствующий движущийся постер.
Popcornnews.ru 22 июля в 04:30
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Игры
Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х
Игромания.ру 11:00
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Evo-rus.com 07:57
Общество
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса туры
Правительство Российской Федерации утвердило порядок, по которому граждане, не поехавшие в отпуск из-за отмененных туров, смогут вернуть за них деньги.
Народные новости 08:55
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Компания Toyota объявила цены на новый кроссовер Toyota Venza для рынка США.
Автоновости дня 16:47
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Происшествия
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook.
Известия 16:25
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08