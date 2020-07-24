с чего всё началось

США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю. Россия заверила, что будет и далее укреплять и расширять сотрудничество с китайской стороной.

МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 761

Политика Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном. 20

Происшествия Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении. 1

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 2

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 54

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Политика Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". 39

Кино Канал HBO представил первый постер и новые кадры «Страны Лавкрафта» Телеканал HBO анонсировал выпуск своего нового сериала в жанре ужасов под названием «Страна Лавкрафта», выложив на официальной странице шоу в Twitter соответствующий движущийся постер.

Общество Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. 348

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 5