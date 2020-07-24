с чего всё началось

США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю. Россия заверила, что будет и далее укреплять и расширять сотрудничество с китайской стороной.

МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 474

Происшествия Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве На странице армянского посольства в России в Facebook после массовой драки появилось обращение посла Вардана Тоганяна.

Общество Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. 45

Футбол «Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Происшествия В Москве охранник избил водителя скорой помощи В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы. 3

Футбол Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт» Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 1K

Шоу-бизнес Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера. 8

Финансы Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей. 20

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 424

Авто Wuling Hongguang X анонсировал глобальный кросс В передней части авто размещается логотип Silver Badge, подсказывающий, что данная трёхрядная версия кросса нацелена на авторынки за пределами КНР.

Общество Azur Air возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан с 10 августа «Авиакомпания Azur Air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», - сказала собеседница агентства.

Игры GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами. 532

Политика Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. 2

Здоровье Американский врач назвал лучшее средство от коронавируса Доктор полагает, что вакцина появится как минимум через 4 года. Однако даже она не сможет заявить о себе как панацея. 29

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 475

Экономика Один стартап выдавал команду бухгалтеров за искусственный интеллект Именитые инвесторы успели вложить в сервис $100 млн, пока не обнаружили, что все расчеты на самом деле ведет не искусственный интеллект, а делают вручную обычные бухгалтеры.

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 99

Общество В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 34