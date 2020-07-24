Политика
Газета.RuМИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая
США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю. Россия заверила, что будет и далее укреплять и расширять сотрудничество с китайской стороной.
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с чего всё началось
«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.RT на русском11:11
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