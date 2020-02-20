Политика

ТАССТАССМИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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