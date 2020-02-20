Политика
ТАССМИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Здоровье
В России выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
Политика
Трамп назначит посла США в Германии главой Национальной разведки
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что назначит американского посла Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Футбол
Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев. ☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Армия и оружие
Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом
Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
Происшествия
Ещё двое россиян на Diamond Princess заразились коронавирусом
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Технологии
Эксперт сообщил, когда появится бесперебойный Wi-Fi в самолетах
Бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через 5 лет.
Общество
Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Наука
Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки
Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Кино
Элай Рот станет режиссером фильма по Borderlands
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei
Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Авто
Bentley покажет роскошный кабриолет Continental GT Mulliner
Кабриолет доработали специалисты заводского ателье Mulliner, являющегося одним из старейших тюнинг-ателье в мире.