Политика
ТАССМИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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Происшествия
Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Армия и оружие
МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе
Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Экономика
Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы
В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
В Конституцию РФ впишут запрет на отчуждение российских территорий
По сведениям РБК, т.н. «поправка Машкова» будет действовать для всех находящихся на территории России персон и коснется дипломатических переговоров.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Футбол
Тренер «Лиона» о том, как остановить Роналду: «Он должен решить, что ему не нравится Лион, и он не хочет играть здесь»
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Футболист «Аякса» издевательски спародировал соперника, изобразившего муки
Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон, а когда игрок испанской команды встал на ноги и захромал к бровке, нидерландец подошёл к нему и изобразил его походку.
Музыка
Рэпер Stormzy во второй раз признан лучшим исполнителем Великобритании
Рэпер Stormzy получил музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Лучший британский сольный исполнитель" во второй раз.
Футбол
Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Наука
Каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии
Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Происшествия
В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
Технологии
Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10
Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
Единоборства
Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко
Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.