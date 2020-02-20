Политика
ТАССМИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Киберспорт
Winstrike объявила новый состав по Dota 2
Российский клуб Winstrike Team, который вчера, 19 февраля, распустил актуальный ростер по дисциплине Dota 2, спустя сутки объявил о подписании новой команды.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Армия и оружие
Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot
Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
Общество
Глава ФНС назвал миссию ведомства
Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
Единоборства
Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко
Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Теннис
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Призовой фонд соревнований Open 13 Provence составляет € 692 тыс. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Экономика
Купить что-то ненужное: Делягин объяснил, зачем правительству РФ Сбербанк
Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Кудрина, в ситуации с покупкой Сбербанка основные принципы использования средств Фонда национального благосостояния не нарушены, и разумно, что банк должен перейти в собственность правительства.
Путешествия
Турция ввела для туристов дисконтную карту на посещения 300 музеев
С 1 марта новая диконтная карта MuseumPass Turkey, дающая туристам скидки на посещение 300 музеев, станет доступной для путешественников в Турции.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Происшествия
Мантуров может находиться в готовящемся к экстренной посадке SSJ-100
Экономика
Центробанк пересмотрел основания для блокировки счетов
Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.