Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Министерство иностранных дел (МИД) России считает обвинения в кибератаках на грузинские сайты политически мотивированным срежессированным информационным вбросом, говорится в официальном заявлении
 ведомства.
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