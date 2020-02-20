Политика
Газета.RuВ МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Министерство иностранных дел (МИД) России считает обвинения в кибератаках на грузинские сайты политически мотивированным срежессированным информационным вбросом, говорится в официальном заявлении ведомства.Газета.Ru14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Общество
Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
Здоровье
В России каждый год тайно гибнет 4 миллиона человек
Действительно, демографическая проблема стоит в России очень остро: начиная с 2016 года смертность превышает рождаемость, причём разрыв всё больше.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
В ответ на два распространенных расстройства линза меняет цвет. Ее разработала команда китайских ученых из института передовых технологий.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
Футбол
«Сочи» с Кокориным в составе обыграл «Астану»
Победу в поединке одержала команда с берегов Чёрного моря со счётом 3:1. Отдельно стоит отметить, что за дружину Владимира Федотова сегодня сыграл новоиспечённый футболист клуба Александр Кокорин.
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, как считает диетолог и специалист по пищевой зависимости Иван Алименко, информацию о тяжких последствиях для любителей энергетиков распространяют, по большей части, «конкурирующие фирмы».
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу
Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Общество
Пенсионеры силовых ведомств могут получать вторую пенсию
Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств и продолжающие работать в гражданских учреждениях, имеют право на получение второй пенсии по линии Пенсионного фонда.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Армия и оружие
Минобороны Украины утверждает, что Россия скоро подготовит нападение
Биатлон
Лессер не понимает, как проходит отбор в сборную России
Немецкий биатлонист Эрик Лессер после завоевания серебряной медали в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце высказал мнение по поводу системы отбора в сборную России.
Происшествия
СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске
Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.