с чего всё началось

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках

Энергетика Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236 Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.

Футбол «Сочи» с Кокориным в составе обыграл «Астану» Победу в поединке одержала команда с берегов Чёрного моря со счётом 3:1. Отдельно стоит отметить, что за дружину Владимира Федотова сегодня сыграл новоиспечённый футболист клуба Александр Кокорин.

Здоровье Россиянам разрешили пить энергетики Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, как считает диетолог и специалист по пищевой зависимости Иван Алименко, информацию о тяжких последствиях для любителей энергетиков распространяют, по большей части, «конкурирующие фирмы».

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Общество Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.

Здоровье Перечислены новые полезные свойства картофеля Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.

Общество Пенсионеры силовых ведомств могут получать вторую пенсию Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств и продолжающие работать в гражданских учреждениях, имеют право на получение второй пенсии по линии Пенсионного фонда.