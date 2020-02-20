Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.

МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Общество Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.

Кино Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.

Футбол Швейцарская прокуратура предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинения президенту французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассеру Аль-Хелаифи, бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке и неназванному бизнесмену из сферы спорта по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций, сообщается на сайте OAG.

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.

Экономика Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

Происшествия Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.