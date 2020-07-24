Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект. С похожими обвинениями выступили и в Минобороны Великобритании.

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

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