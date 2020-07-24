Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruМИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект. С похожими обвинениями выступили и в Минобороны Великобритании.
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Россия ответила на обвинения Запада в испытании противоспутникового оружия

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Россия ответила на обвинения в испытании противоспутникового оружия в космосе

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Армия и оружие

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Общество

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Космос

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Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

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Общество

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Грибок из Чернобыля спасет поселенцев Марса от радиации

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В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

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Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок

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Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
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Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
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