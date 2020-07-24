Армия и оружие
BFM.ruМИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект. С похожими обвинениями выступили и в Минобороны Великобритании.
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Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, как обезопасить свои компьютеры и смартфоны от хакеров.
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