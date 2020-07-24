Политика
ИзвестияМИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Накануне госсекретарь США Майк Помпео предложил создать «альянс демократий» из стран, готовых объединиться против Китая. Он также пригласил Россию присоединиться к данной инициативе.
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с чего всё началось
«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.RT на русском11:11
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Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Вестник вчера в 12:20
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Общество
Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии
Ранее лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер заявил, что в крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21:45
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Политика
Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, назвавшему обвинения в «геополитической капитуляции» «чепухой», пишет Московский комсомолец.
Аргументы и Факты 21:37
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Автоспорт
«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде
Руководство чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» отменило гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде из-за пандемии, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».
Аргументы и Факты 14:55
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI вчера в 02:54
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
Инвест-Форсайт вчера в 05:41
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:20
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Гаджеты
Huawei, OPPO и Xiaomi выпустят смартфоны с процессором Dimensity 720
Компания MediaTek сообщила, какие производители раньше всех выпустят смартфоны на базе нового процессора Dimensity 720.
Деловое.ТВ 09:51
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Кино
Сын Андрея Панина Александр получил первую роль в кино
Актуальные Новости 11:42
Здоровье
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
РИА Новости вчера в 11:31
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Китайская компания Great Wall показала первый внедорожник премиум-бренда Wey, который получил название Tank 300.
Моя Москва.онлайн 13:46
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 04:31
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56