с чего всё началось

Накануне госсекретарь США Майк Помпео предложил создать «альянс демократий» из стран, готовых объединиться против Китая. Он также пригласил Россию присоединиться к данной инициативе.

МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

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