Политика
REGNUMМИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
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с чего всё началось
Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.РИА Новостивчера в 16:53
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Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Происшествия
Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом
Известия вчера в 23:14
Футбол
Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен.
Спорт-Экспресс вчера в 17:56
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
За сутки в Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс вчера в 16:24
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Клинические исследования отечественного препарата от COVID-19 "Фавипиравира" под торговым наименованием "Арепливир" планируется завершить через четыре - восемь недель, заявил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Армия и оружие
Китайские эксперты объяснили, почему российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Военные эксперты издания Sohu отметили, что недавно китайские авиаконструкторы применили данную концепцию при создании истребителя пятого поколения J-20, что дало массу преимуществ перспективному самолету.
ФАН вчера в 13:51
Технологии
Найден способ защиты во время кибератаки на смартфон
При обнаружении кибератаки на смартфон необходимо сразу отключить устройство от всех сетей, после – попробовать определить, как именно действовали хакеры.
Профиль 02:14
Общество
Рейтинг правительства Японии упал до 27%
Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:48
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
Космос
Япония отправила космический грузовик на МКС
Запуск был осуществлен ракетой японского производства H-IIB, разработанной компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Это последняя, девятая миссия по транспортировке грузов на Международную космическую станцию для данного типа кораблей, созданных космическим агентством Японии JAXA.
ИА Красная Весна 21 мая в 08:59
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Политика
Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета
Ровно 70 лет назад коммунистическое правительство Китая предложило Тибету стать автономией в составе КНР.
Взгляд.ру 03:20
Футбол
Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой
Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».
Чемпионат вчера в 11:38
Общество
Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС
С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 22 мая в 06:48
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.
Москва 24 вчера в 21:03
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily 22 мая в 07:57
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01