Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот

Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
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с чего всё началось

МИД ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.
РИА Новостивчера в 16:53

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МИД России насмешили обвинения США о наблюдательных полетах

Газета.Ru02:42

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

REGNUM01:21

МИД ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

РИА Новостивчера в 16:53

МИД назвал «вызывающими хохот» обвинения США по Договору об открытом небе

РБКвчера в 19:22

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

RT на русскомвчера в 17:30

Рябков назвал смехотворными претензии к России по «Открытому небу»

News.ruвчера в 16:59

В МИД назвали «гомерически смешными» обоснования США для выхода из ДОН

РЕН ТВвчера в 22:44
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Общество

Илон Маск считает статистику по коронавирусу в США липовой

Илон Маск, американский предприниматель, миллиардер, посчитал статистику по заражению коронавирусом в США ложной.
РИА ОмскПресс вчера в 16:51
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik 21 мая в 12:07
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Хоккей

Стремвалль отказался от переезда в Америку и продолжит выступать в КХЛ

Экс-нападающий «Сочи» Мальте Стремвалль заявил, что и дальше будет выступать в России, отказавшись от варианта в Америке.
Матч ТВ 04:40
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Общество

В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
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Здоровье

90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области

Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
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Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor 22 мая в 10:08
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
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Общество

Въезжающих в Крым бесцельно поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове, въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Экономика

Аргентина оказалась в ситуации дефолта

Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС 22 мая в 17:56
Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
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Армия и оружие

Индийских пограничников обезоружили и задержали китайские военные

OAnews 04:43
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Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
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Политика

«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии

Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
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Здоровье

В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны

Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 22 мая в 21:46
797
Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

ТАСС вчера в 21:40
63
Политика

Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу

США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 19:58
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Общество

В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели

Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).
ЗакC.Ру 04:27
Общество

Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды

Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости вчера в 05:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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