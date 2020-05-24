Политика
Российская газетаМИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот
Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
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с чего всё началось
Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.РИА Новостивчера в 16:53
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Радио Sputnik 21 мая в 12:07
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Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Матч ТВ 04:40
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NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
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iReactor 22 мая в 10:08
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
Въезжающих в Крым бесцельно поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове, въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
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Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
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Vprognoze.ru вчера в 02:54
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Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Экономика
Аргентина оказалась в ситуации дефолта
Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС 22 мая в 17:56
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
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Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
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Политика
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Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
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В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны
Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 22 мая в 21:46
Политика
Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу
США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество
В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели
Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).
ЗакC.Ру 04:27
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
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