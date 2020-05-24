Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.

с чего всё началось

Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".

МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот

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