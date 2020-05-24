Политика
REGNUMМИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
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Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
Белый дом рассматривает возможность создания аналога ВОЗ
По словам собеседников, новое подразделение в Госдепартаменте может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы администрации президента по коронавирусу.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Авто
В продаже появилась Ferrari F40 с пробегом 311 км
В продаже появилась легендарная модель Ferrari F40 с пробегом всего в 311 километров.
Дни24 05:59
Экономика
Туроператоры обозначили свои планы на лето и надежды на будущее
О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.
ТурДом 05:30
Футбол
Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
RT на русском 04:20
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса
Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки).
Newia.ru 06:28
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv 22 мая в 02:44
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском вчера в 09:16
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Общество
В России за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом
150 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки скончались в России, сообщили 22 мая журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна 22 мая в 04:05
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Происшествия
Задержанный за захват заложников в Москве признал вину
Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru вчера в 08:16
Общество
В Челябинской области приступили к первому этапу снятия ограничений
Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице.
Губерния (г. Челябинск) 06:21
Космос
Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника
Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
REGNUM вчера в 03:46
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Наука
Жирную пищу делает полезной добавление специй
Live24 вчера в 04:53
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Новый очаг коронавируса выявили в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, добавил, что всего за последние сутки на территории республики выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом.
News.ru 04:59