Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 1,4K

Политика Белый дом рассматривает возможность создания аналога ВОЗ По словам собеседников, новое подразделение в Госдепартаменте может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы администрации президента по коронавирусу.

Экономика Туроператоры обозначили свои планы на лето и надежды на будущее О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.

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Здоровье В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки). 6

Политика Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". 433

Общество В России за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом 150 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки скончались в России, сообщили 22 мая журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 14

Происшествия Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой 14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области. 16

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.

Космос Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20». 1

Политика МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны "Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС. 15

Религия Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. 24

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 527