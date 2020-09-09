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МИД РФ отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Ранее министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении потребовали от России найти и наказать виновных в случившемся с Алексеем Навальным. Главы МИД отметили, что решительно осуждают подтвержденное отравление политика.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных в инциденте с Навальным

РИА Новости05:26
Коммерсантъ

МИД РФ видит в заявлениях G7 о Навальном «мобилизацию санкционных настроений»

Коммерсантъ04:11
URA.Ru

МИД РФ: ситуация с Навальным нужна Западу для усиления санкций

URA.Ru03:28
РБК

МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального

РБК04:04
ТАСС

МИД РФ: отсутствие данных от ФРГ не позволяет установить причины случившегося с Навальным

ТАСС03:25
Комсомольская правда

МИД России выпустил заявление по ситуации с Алексеем Навальным

Комсомольская правда03:11
RT на русском

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

RT на русском03:06

Толстой: ПАСЕ выходит за рамки полномочий в вопросе Белоруссии

Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») по итогам заседания комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, в ходе которого было рассмотрено заявление о ситуации с правами человека в Белоруссии.
REGNUM07:26
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В Тюменской области проверят «захват заложников» на уроке

Ранее о необычном уроке рассказали с возмущением родители школьников в соцсети: по их словам в класс неожиданно вошли "террористы" (переодетые старшеклассники), которые грубо вели себя с детьми, запугивали их.
Российская газета07:23
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
43

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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