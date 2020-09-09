МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
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Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.В источнике
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