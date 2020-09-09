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Ведомости
Ведомости

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных в инциденте с Навальным

РИА Новости05:26
Коммерсантъ

МИД РФ видит в заявлениях G7 о Навальном «мобилизацию санкционных настроений»

Коммерсантъ04:11
RT на русском

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

RT на русском03:06
URA.Ru

МИД РФ: ситуация с Навальным нужна Западу для усиления санкций

URA.Ru03:28
ТАСС

МИД РФ: отсутствие данных от ФРГ не позволяет установить причины случившегося с Навальным

ТАСС03:25
Комсомольская правда

МИД России выпустил заявление по ситуации с Алексеем Навальным

Комсомольская правда03:11
РБК

МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального

РБК04:04

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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