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Ведомости
Ведомости

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.В источнике
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URA.Ru

МИД РФ: ситуация с Навальным нужна Западу для усиления санкций

URA.Ru03:28
Коммерсантъ

МИД РФ видит в заявлениях G7 о Навальном «мобилизацию санкционных настроений»

Коммерсантъ04:11
РБК

МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального

РБК04:04
РИА Новости

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных в инциденте с Навальным

РИА Новости05:26
ТАСС

МИД РФ: отсутствие данных от ФРГ не позволяет установить причины случившегося с Навальным

ТАСС03:25
Комсомольская правда

МИД России выпустил заявление по ситуации с Алексеем Навальным

Комсомольская правда03:11
RT на русском

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

RT на русском03:06

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUMвчера в 08:49
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Посол Германии ответил на протест МИД России по ситуации с Навальным

Ранее МИД РФ сообщил, что послу Германии в России заявлен решительный протест в связи с попытками Берлина использовать ситуацию с Навальным для дискредитации России на международной арене, отказ предоставить российской стороне сведения по случившемуся с блогером будет расценен как провокация.
Rambler News Service11:55
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости12:27
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