с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе. По словам дипломата, которые приводит Twitter МИД, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении минских договоренностей, передает «Газета.ру».

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

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