Политика
ИзвестияМИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе. По словам дипломата, которые приводит Twitter МИД, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении минских договоренностей, передает «Газета.ру».
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с чего всё началось
Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Министерства иностранных дел РФ.News.ruвчера в 20:40
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Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое
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