с чего всё началось

НАТО и ЕС... винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Украине. Теперь весь мир услышал признание виновных.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе. По словам дипломата, которые приводит Twitter МИД, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении минских договоренностей, передает «Газета.ру».

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

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Политика Минэкономразвития подготовило новый перечень районов Крайнего Севера Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства России, которым будет утвержден новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

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Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Общество Умер советский диссидент Буковский Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.

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Армия и оружие Политолог считает фейком информацию о ликвидации главаря ИГ Политолог Сергей Абрамов заявил, что США ничем не может доказать ликвидацию главаря террористической группировки ИГ * Абу Бакра аль-Багдади кроме громких слов.

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Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

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