Политика
ИзвестияМИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе. По словам дипломата, которые приводит Twitter МИД, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении минских договоренностей, передает «Газета.ру».
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НАТО и ЕС... винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Украине. Теперь весь мир услышал признание виновных.
— Мария Захарова, российский дипломатМосковский Комсомолец 17:26
с чего всё началось
Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Министерства иностранных дел РФ.News.ru20:40
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Экономика
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Усинск.онлайн 06:40
Общество
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Коммерсантъ 17:02
Наука
От алкоголизма защитит высшее образование
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Кино
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Политолог Сергей Абрамов заявил, что США ничем не может доказать ликвидацию главаря террористической группировки ИГ * Абу Бакра аль-Багдади кроме громких слов.
Свободная Пресса 21:55
Общество
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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
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Век 25 октября в 10:51
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Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
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Здоровье
Медики раскрыли способы «перезагрузки» печени
Медики представили вниманию способы «перезагрузки» печени. Одним из важных условий является отказ от пагубных привычек.
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Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
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Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя
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Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza
Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
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Золотодобычу выводят на чистую воду
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Коммерсантъ 18:21