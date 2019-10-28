Политика
RT на русскомМИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.
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с чего всё началось
Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Министерства иностранных дел РФ.News.ruвчера в 20:40
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Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое
Пятый каналвчера в 17:28
Захарова обвинила украинских националистов в блокировании «Минска-2»
Московский Комсомолецвчера в 17:26
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Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
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Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
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Закупка квартир на 82 млрд рублей: застройщики нашли лазейку в запрете на долевое строительство
С 1 октября продавать квартиры по старым правилам через договоры долевого участия (ДДУ) могут только те застройщики, в проектах которых степень строительной готовности составляет не менее 30%, а доля проданных квартир – не менее 10%.
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
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МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
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Фигурное катание
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Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
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Общество
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Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Хоккей
«Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» в дебютном матче Прохоркина в НХЛ
У проигравших отличился Шон Уокер (44-я). Этот матч стал дебютным в НХЛ для 26-летнего форварда "Кингз" Николая Прохоркина.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
Происшествия
Звезда сериала «Сверхъестественное» был арестован за драку
Мужчина, с которым произошла ссора, по-видимому был другом звезды, который пытался его успокоить после конфликта, произошедшего внутри.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
Экономика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Общество
Шнуров пытался списать диктант у Шойгу
Космос
Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник
Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.