Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.
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с чего всё началось
Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter
 Министерства иностранных дел РФ.
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SM Newsвчера в 16:32
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
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Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
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Трассу «Скандинавия» в Ленобласти засыпало щебнем в результате ДТП

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Военная полиция РФ помогает выводу отрядов курдов в Сирии

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Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

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Общество

Шнуров пытался списать диктант у Шойгу

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Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник

Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
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Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

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Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

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Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
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