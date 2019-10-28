Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Культура Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

Здоровье Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

Политика Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой «Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.

Политика Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.

Экономика «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке «Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Гаджеты Windows 10X от Microsoft появится на ноутбуках Новая операционная система Windows 10X, которую разработала корпорация Microsoft для устройств с двумя экранами, будет доступна на обычных ноутбуках.