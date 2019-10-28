Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.
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Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
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Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
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«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

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Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах

Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
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«Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.
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Сокращение выручки российского ретейлера «Лента» за третий квартал 2019 года составил 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

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Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

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США отказалиcь передать России летчика Ярошенко

США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
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Windows 10X от Microsoft появится на ноутбуках

Новая операционная система Windows 10X, которую разработала корпорация Microsoft для устройств с двумя экранами, будет доступна на обычных ноутбуках.
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Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
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Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
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Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением

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