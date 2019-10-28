Политика
RT на русскомМИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы лидера добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого ввести в Донбасс 10 тыс. бойцов показывают, кто является «истинным виновным» в невыполнении минских договорённостей.
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова обвинила украинских националистов в блокировании «Минска-2»
Московский Комсомолецвчера в 17:26
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое
Пятый каналвчера в 17:28
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Музыка
Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке
26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Политика
Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой
«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах
Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
Экономика
«Дом.рф» снизил ставки по ипотеке
«Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.
Экономика
Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4%
Сокращение выручки российского ретейлера «Лента» за третий квартал 2019 года составил 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Политика
США отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
Гаджеты
Windows 10X от Microsoft появится на ноутбуках
Новая операционная система Windows 10X, которую разработала корпорация Microsoft для устройств с двумя экранами, будет доступна на обычных ноутбуках.
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Футбол
«Текстильщик» проиграл в Иванове «Ротору»
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Наука