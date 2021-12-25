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МИД России подчеркнул, что именно нерасширение НАТО станет главной темой переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и ряда западных стран о том, что на переговорах по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток.
ТАСС
Нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений — главные вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
ТАСС
В то же время ранее в декабре Псаки заявила, что США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности.
Lenta.ru

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Захарова: нерасширение НАТО станет одним из вопросов на предстоящих переговорах с США
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