Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и ряда западных стран о том, что на переговорах по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток.
Нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений — главные вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
Авиакомпания «Россия» во второй половине 2022 года может получить гражданский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») Андрей Богинский.