Политика

ИнфоросМИД России подтвердил приверженность иранской ядерной сделке

Россия подтвердила полную приверженность ядерной сделке после нового шага Ирана по сокращению обязательств. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
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МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы

RT на русском08:53

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

Коммерсантъ09:05

МИД России: отказ Ирана от ограничений не ведет к распространению ядерного оружия

Газета.Ru08:54

Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

РБК09:14

МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке

ТАСС08:35

МИД России призвал партнеров создать условия по возобновлению СВПД

Известия08:30

Россия призвала создать условия для возобновления ядерной сделки

РИА Новости08:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик.
Чемпионат 08:56
Происшествия

В Узбекистане завершили расследование еще одного дела против Каримовой

РИА Новости 06:26
Здоровье

Названы признаки того, что у человека нет онкологии

Эксперты перечислили признаки того, что у человека нет онкологии.
Актуальные Новости 09:22
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Баскетбол

«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:11
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Армия и оружие

Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

РИА Новости 10:44
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Футбол

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Вести.Ru 10:52
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета 02:04
Хоккей

Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ

Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
МК-Спорт 07:31
Фигурное катание

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Мой Брянск вчера в 09:15
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Политика

Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии

Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
РБК вчера в 15:25
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:43
Наука

Вакцина от гриппа может способствовать борьбе с раком

Ученые из Института изучения рака в Ратгерсе (Государственном Университете Нью-Джерси) предположили, что вакцина от гриппа поможет бороться с раковыми опухолями.
Невские Новости вчера в 06:31
Наука

Морских тупиков впервые застали за использованием орудий

Naked Science 04:00
Политика

МИД РФ позитивно оценил избрание нового спикера парламента Венесуэлы

МИД России прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы.
Московский Комсомолец 10:10
Технологии

В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Актуальные Новости вчера в 20:07
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Нефтехимика»

RT на русском 09:47
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах

Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Ридус вчера в 06:33
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня 03:31
Политика

Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском 11:02
Авто

Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Народные новости вчера в 19:01
Футбол

Смолов может перейти в «Эспаньол»

Испанский журналист Хавьер Дехаро и издание Diario La Grada сообщили о том, что Федор Смолов будет первой покупкой «Эспаньола» в зимнее трансферное окно.
ГЛАС.RU вчера в 23:58
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Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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