Россия подтвердила полную приверженность ядерной сделке после нового шага Ирана по сокращению обязательств. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

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