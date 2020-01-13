Политика
ТАССМИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. Об этом заявили в понедельник ТАСС в МИД РФ.
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Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибывает в Москву на переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Об этом РИА Новости сообщил ливийский информированный источник.РИА Новостивчера в 17:45
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