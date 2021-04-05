МИД России: политика США ставит под сомнение надёжность доллара
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчетах.В источнике
С чего всё началось
В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости20:03