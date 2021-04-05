Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий в России

В текущем году пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи будет ниже его среднего уровня при выплате финансовой поддержки в размере 50% регионального прожиточного минимума.