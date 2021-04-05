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RT на русском

МИД России: политика США ставит под сомнение надёжность доллара

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчетах.В источнике
РЕН ТВ
News.ru
Аргументы и Факты
РИА Новости
Газета.Ru
Lenta.ru
С чего всё началось

В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США

Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.
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