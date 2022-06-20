Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Союзные силы российских войск и Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "России 24".
Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
Литва соблюдает санкции Евросоюза против России и не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию, сообщили в МИД страны по итогам встречи с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по уточнённым данным, в результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена».