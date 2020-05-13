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Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

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