с чего всё началось

Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом написала в "Фейсбуке" представитель ведомства Мария Захарова.

Политика Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Политика Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры Ведущие и гости в студиях всех трех телеканалов в среду утром вели диалог с черными полосками на губах и без звука.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Политика Белоруссия высказалась против размещения российской военной базы Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью изданию РБК заявил, что не видит смысла в размещении на территории его страны рсосийской военной базы.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня» Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Политика В России изменят правила предоставления гражданства "В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Экономика Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.

Авто На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».

Происшествия В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Спорт Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Транспорт Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.