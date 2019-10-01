Политика
Life.ruМИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом написала в "Фейсбуке" представитель ведомства Мария Захарова.
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Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру вчера в 15:10
с чего всё началось
«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой в Facebook.Коммерсантъвчера в 16:08
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Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»
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Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
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"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
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Life.ru 30 сентября в 11:28
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Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
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Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета вчера в 07:14
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Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
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В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого
Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
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Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
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Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
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Армия и оружие
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Lenta.ru вчера в 21:13
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
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РИА Новости 02:00
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
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Директор Эрики Герц опроверг слухи о ее романе с Константином Меладзе
В Сети появились слухи об измене Константина Меладзе супруге Вере Брежневой с подопечной Эрикой Герцег.
Дни24 вчера в 04:22