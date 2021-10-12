Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США.
В обмен на въезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию исполняющий обязанности замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США.
Иран в ответ под видом учений перебросил дополнительные войска в северо-западный регион, впритык к границе со строптивым соседом, закрыл своё воздушное пространство для самолётов ВВС Азербайджана, доставляющих военные грузы в Нахичевань.