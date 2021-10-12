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МИД России предложил США снять ограничения в работе диппредставительств

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США.
ТАСС
«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации», - говорится в заявлении МИД РФ.
Национальная служба новостей
Тогда же США выслали 10 российских дипломатов, на что Москва ответила зеркально.
Forbes
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
Взгляд.ру

С чего всё началось

«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга», — говорится в сообщении
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