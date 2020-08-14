МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Смотрите также
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
В Белоруссии отпустили более 2 тыс. задержанных во время протестов
Вышел трейлер к фильму BTS Break the Silence: The Movie
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Вывоз из-за рубежа в угрожающей жизни ситуации может стать для россиян платным. Соответствующее предложение вынес на обсуждение МИД России. Сейчас закон предполагает эвакуацию граждан на родину в исключительных случаях.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни
Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
Подробнее о событии