МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа

Вывоз из-за рубежа в угрожающей жизни ситуации может стать для россиян платным. Соответствующее предложение вынес на обсуждение МИД России. Сейчас закон предполагает эвакуацию граждан на родину в исключительных случаях.