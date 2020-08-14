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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа

Вывоз из-за рубежа в угрожающей жизни ситуации может стать для россиян платным. Соответствующее предложение вынес на обсуждение МИД России. Сейчас закон предполагает эвакуацию граждан на родину в исключительных случаях.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
Подробнее о событии
РБК

В МИДе решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

РБК23:50
РИА Новости

МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной

РИА Новости02:39
Lenta.ru

Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину

Lenta.ru00:31
ТАСС

МИД предложил обязать россиян компенсировать расходы государства на их возврат домой

ТАСС04:22
Коммерсантъ

МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

Коммерсантъ19:35
URA.Ru

МИД не будет помогать россиянам, застрявшим за границей при ЧП. Возвращение домой станет платным

URA.Ru18:23
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Ведомости17:12

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:30

Загадочное затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

Колоссальное облако плазмы, выброшенное южным полушарием Бетельгейзе, остыло и частично экранировало свет звезды / ©NASA, ESA, E. Wheatley (STScI) Нестабильный сверхгигант и без того быстро отбрасывает материю, однако в течение этих трех месяцев Бетельгейзе потерял вдвое больше вещества, чем в «обычном режиме».
Naked Science03:18

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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