МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
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Вывоз из-за рубежа в угрожающей жизни ситуации может стать для россиян платным. Соответствующее предложение вынес на обсуждение МИД России. Сейчас закон предполагает эвакуацию граждан на родину в исключительных случаях.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни
Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
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