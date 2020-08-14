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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа

Вывоз из-за рубежа в угрожающей жизни ситуации может стать для россиян платным. Соответствующее предложение вынес на обсуждение МИД России. Сейчас закон предполагает эвакуацию граждан на родину в исключительных случаях.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
Подробнее о событии
ТАСС

МИД предложил обязать россиян компенсировать расходы государства на их возврат домой

ТАСС04:22
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Ведомости17:12
Lenta.ru

Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину

Lenta.ru00:31
РБК

В МИДе решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

РБК23:50
Коммерсантъ

МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

Коммерсантъ19:35
URA.Ru

МИД не будет помогать россиянам, застрявшим за границей при ЧП. Возвращение домой станет платным

URA.Ru18:23
РИА Новости

МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной

РИА Новости02:39

В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

В Бердске следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, который пытался поймать женщину, выпавшую из окна шестого этажа, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Интерфакс06:46
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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