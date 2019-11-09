МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой. Об этом написал департамент ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.

МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак

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