Политика
РБКМИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак
МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой. Об этом написал департамент ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.
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Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 09:46
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Здоровье
Врач назвала главные болезни современной молодежи
«Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача высшей категории и общей практики Ларисы Алексеевой, насколько заключение экспертов верно и каким заболеваниям подвержены представители этой эпохи.
Вечерняя Москва вчера в 13:34
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Автостат 07 ноября в 05:33
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Армия и оружие
Ополченцы и силовики начали разведение сил в Петровском
Ореанда-Новости 05:50
Гаджеты
Магазин AppStore прекратил поддержку устройств на iOS 11
Только в самом магазине AppStore появилась информация, что устройства должны иметь операционную систему не старше, чем iOS 12.
The GEEK вчера в 08:44
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Политика
Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России
Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Музыка
«Это - голос земли»: Инна Саядян ошеломила судей «Голоса» исполнением армянской песни
В музыкальном шоу "Голос" на Первом канале выступало немало армян, но для армянской публики каждый раз - как первый: трогательно и с горделивым чувством причастности к успехам соотечественников.
Sputnik Армения 02:05
Футбол
«Арсенал» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве
Нева Спорт 06:14
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Кино
На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов
Свободная Пресса вчера в 22:28
Технологии
Сбербанк заявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, сообщил РБК исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» госбанка Давид Рафаловский.
Forbes вчера в 03:16
Авто
Volkswagen показала первые изображения нового минивэна Viloran
Автомобиль, который позицианируют как «роскошный минивэн», предназначен в первую очередь для рынка Китае и местных бизнесменов.
SpeedMe 07 ноября в 06:15
Общество
Историки обсудили предпосылки и итоги падения Берлинской стены
Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Германии.
РИА Новости вчера в 17:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Футбол
Артем Дзюба: Черышев просился в «Зенит», но я ему сказал, чтобы пылил за бугром
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в клуб из Санкт-Петербурга.
Bookmaker-ratings.ru 07:16
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой Чехии в полуфинале Кубка вызова и вышла в финал турнира, проходящего в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию РФ против героизации нацизма
Александр Щербак / РИА "Новости" Украина и США стали единственными странами, которые отказались поддержать в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
РЕН ТВ 07 ноября в 18:15
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46