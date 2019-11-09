Политика
РБКМИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак
МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой. Об этом написал департамент ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.
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Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика
Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».
RT на русском 08:24
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Фигурное катание
Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
РИА Новости 06:43
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Происшествия
СК начал проверку после гибели главы района Смоленской области
RT на русском 09:28
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru 07 ноября в 07:24
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Происшествия
Депутат: «Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу»
Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу, — пишет Василий Кунин.
REGNUM 08:35
Транспорт
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом.
Комсомольская правда вчера в 20:21
Армия и оружие
Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Единоборства
Австралийский боксер скончался после спарринга
ProstoProSport 07:17
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Известия 09:24
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24