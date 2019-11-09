Политика
РБКМИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак
МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой. Об этом написал департамент ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.
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Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
RT на русском 01:01
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru 07 ноября в 14:25
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости вчера в 03:40
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
StarHit.ru 07 ноября в 10:00
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Discover24 05:21
Общество
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Кино
Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс
Культуромания 07 ноября в 15:28
Политика
В Канаде решили ограничить английский язык
В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского.
Lenta.ru 05:11
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05