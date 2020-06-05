с чего всё началось

Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков. Соответствующий комментарий появился на сайте ведомства.

МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов

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