Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов

Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков. Соответствующий комментарий появился на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Чехия поступила «непорядочно и недостойно», объявив двух российских дипломатов персонами нон грата и обязав их покинуть страну, говорится
 в заявлении на сайте МИД России.
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