Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать646
с чего всё началось
«В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020», — говорится
 в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
RT на русском07:25

Подробнее о событии

Россия заметила у своих границ «ударный кулак» НАТО

Lenta.ru08:33

МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России

РБК08:18

МИД обвинил НАТО в создании «ударного кулака» у российской границы

РИА Новости07:10

Захарова: Россия учтет учения НАТО Defender Europe 20 в своем военном строительстве

ТАСС07:25

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

RT на русском07:25

Захарова уличила НАТО в сборе «ударного кулака» у российской границы

Известия07:13

МИД РФ об учениях: НАТО собирает у российской границы ударный кулак

Российская газета07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

РИА Новости 08:23
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Политика

Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Росбалт вчера в 15:26
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Шоу-бизнес

Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме

Актуальные Новости 05:07
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки

Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Российская газета 09:10
Политика

Путин поручил провести работу по реформам института гражданства

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
REGNUM 09:18
Космос

На Марсе выявили возможные следы органики

На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
МИР 24 вчера в 07:40
Биатлон

Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

RT на русском вчера в 15:57
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Политика

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым.
Деловое.ТВ вчера в 00:47
Футбол

Игорь Черевченко: Есть над чем работать

Тульская служба новостей 08:29
Политика

Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 05:52
Армия и оружие

Военный США заразился коронавирусом в Италии

Военнослужащий США, проходивший службу на базе в Италии, заразился коронавирусной инфекцией.
REGNUM 09:12
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Энергетика

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 05 марта в 07:09
Шоу-бизнес

Кэти Перри впервые появилась на публике после объявления о беременности

Для первого выхода в свет после объявления о беременности Кэти выбрала необычное разноцветное платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.
Woman.ru 09:08
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели 02:32
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Армия и оружие

В Сирии погиб высокопоставленный иранский командир КСИР

Pravda.Ru 07:41
Космос

NASA опубликовало детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Съемки велись в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 12:34
Здоровье

Новых случаев коронавируса в России на утро субботы не зафиксировано

Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции Covid-19 по данным на утро 7 марта остается неизменным, сообщает Роспотребнадзор.
Интерфакс 04:02
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Футбол

Бобан получил письмо об увольнении

La Gazzetta dello Sport сообщает, что директор "Милана" Звонимир Бобан вчера получил письмо об увольнении.
Soccer.ru 02:43
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда

Ореанда-Новости 02:05
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное