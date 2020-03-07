с чего всё началось

В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно.

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