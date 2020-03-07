Армия и оружие
RT на русскомМИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно.
— Мария Захарова, российский дипломатЖурналистская правда 07:40
с чего всё началось
«В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020», — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.RT на русском07:25
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