Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД России призвал готовиться к новым санкциям

После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены. Об этом заявил директор Второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
РИА Новости02:38

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В МИД России заявили об обсуждении с Британией торговли после брексита

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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

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В РСПП прокомментировали предупреждение об усилении санкций после Brexit

РИА Новости04:37

Вице-президент Союза промышленников об угрозе усиления санкций для бизнеса: главное, чтобы свои не давили

Говорит Москва03:05

В МИДе призвали готовиться к ужесточению санкций после Brexit

Известия02:46

МИД РФ предупредил предпринимателей об ужесточении санкций после «Брексита»

Коммерсантъ03:10

МИД предупредил российских предпринимателей об ужесточении санкций Британии

Взгляд.ру02:25
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Телеканал 360° вчера в 21:55
Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
RT на русском 06:23
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Футбол

Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
RT на русском 03:16
Политика

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Известия 05:58
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости 06:09
Футбол

Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА

Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
ТАСС Спорт 06:10
Футбол

Руководство «Ювентуса» поговорит с Роналду

Как сообщают итальянские СМИ, форвард Криштиану Роналду после приезда из расположения сборной встретится с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри и руководством клуба.
Все про Спорт ру 00:10
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Происшествия

Машина с двумя детьми упала в Фонтанку в Петербурге

В Санкт-Петербурге Renault Logan упал в реку Фонтанку. ЧП случилось 16 ноября примерно в 17:35.
7 новостей 16 ноября в 13:39
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Vevby.ru 03:22
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Общество

Умер известный писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
Труд 06:32
Армия и оружие

Завершен первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С

Аргументы и Факты 06:53
Здоровье

Справка от нарколога в Оренбуржье станет «золотой»

Да и результат теперь будет готов лишь спустя несколько часов, то есть одним днем получение данной справки больше не обойдется.
Orenday.ru вчера в 09:15
Общество

Врач перечислила самые безвредные сладости

Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста.
Российская газета 16 ноября в 23:43
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Автоспорт

Пилоты «Феррари» Феттель и Леклер столкнулись на Гран-при Бразилии Ф-1

Чемпионат вчера в 16:15
Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
РИА Новости 03:10
Общество

Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:43
Космос

NASA обнаружило странное орбитальное движение двух спутников Нептуна

Ученые предполагают, что изучение Тритона, спутника Нептуна, может объяснить, откуда взялись Наяда и Таласса, и как они стали вращаться вокруг своей планеты таким необычным образом.
Машины и Механизмы 04:30
Политика

Александр Лукашенко не хочет освобождать кресло президента

Напомним, Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.
Русская Планета вчера в 07:21
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Авто

На рынке РФ появились две новые версии Mercedes-Benz CLA

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на две новые версии модели CLA второго поколения – «заряженный» седан AMG CLA 35 и универсал CLA 200 Shooting Brake.
Автоновости дня 15 ноября в 08:25
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