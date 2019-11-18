Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

с чего всё началось

После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены. Об этом заявил директор Второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает РИА Новости.

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