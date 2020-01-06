Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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Россия призвала создать условия для возобновления ядерной сделки

РИА Новости08:14

МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы

RT на русском08:53

МИД России призвал партнеров создать условия по возобновлению СВПД

Известия08:30

Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

РБК09:14

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

Коммерсантъ09:05

Отказ Ирана от ограничений, предусмотренных ядерной сделкой, не угрожает распространением ядерного оружия

Эхо Москвы09:01

МИД: Россия сохраняет полную приверженность иранской «ядерной сделке»

Российская газета09:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Экономика

Акции «Мечела» выросли почти на 12%

Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Шойгу: онколог Павленко до конца оставался верен клятве врача

Шойгу подчеркнул, что Павленко до конца оставалася верен клятве врача, посвятил остаток жизни поиску новых данных об онкологии и спасению пациентов.
Московский Комсомолец 05:15
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
RT на русском 02:51
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
RT на русском 02:07
Автоспорт

Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Российская газета 08:27
Энергетика

Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году

«Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
RT на русском вчера в 05:03
Хоккей

Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

RT на русском 00:33
Гаджеты

Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

Дни24 04:08
Происшествия

СК установил личности стрелявших по детям в Приморье

Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет.
РБК 05:13
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА

Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 08:54
Шоу-бизнес

Галкин высмеял собственную дочь на видео

Пришедший посмотреть шоу в собственном доме Максим подтвердил слова сына, сказав, что Лиза иногда забирается в шкаф на кухне и воображает, что находится в телевизоре.
Городовой 09:14
Общество

Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России

Тепло принес с собой пришедший из Атлантики обширный циклон, сообщает Гидрометцентр РФ.
Татар-информ 04 января в 09:44
Здоровье

Японские эксперты рассказали, как избежать похмелья

Эксперт рассказал, как избавиться от похмелья после хороших посиделок в компании друзей.
Актуальные Новости 02:19
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru вчера в 08:54
Происшествия

Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы

Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Вести.Ru 08:26
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня 03:31
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.
RT на русском 09:33
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Вести.Ru вчера в 03:34
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Наука

Вакцина от гриппа может способствовать борьбе с раком

Ученые из Института изучения рака в Ратгерсе (Государственном Университете Нью-Джерси) предположили, что вакцина от гриппа поможет бороться с раковыми опухолями.
Невские Новости вчера в 06:31
Энергетика

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 03:18
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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