Политика
ТАССМИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.
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Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Общество
Госкино Украины включило в черный список фильм с участием Зеленского
Госкино Украины включило в черный список пять фильмов, два из которых российского производства, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
Кремль получил информацию о новых обстрелах в Донбассе, однако не располагает деталями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Получить гражданство России в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий
Министерство труда расширило перечень профессий для иностранцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое – с 74 до 135 пунктов.
Общество
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяет невесте Джиорджине Родригес 96 тысяч евро в месяц.
Армия и оружие
Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие
С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Политика
Россия и Турция подтвердили приверженность договоренностям по Идлибу
Россия и Турция подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по Сирии и отметили, что достижение долгосрочной безопасности в Идлибе возможно на основе приверженности суверенитету САР.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Политика
МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса
Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
Спорт
Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4
Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.
Политика
В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»
Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Захарова оценила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала сравнение протоиерея Димитрия Смирнова женщин, живущих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Авто
Распространили новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В последнее время многие российские художники стараются воспроизвести образ будущего УАЗ «Патриот», получившего прозвище «Русский Прадо».
Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
Кино
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела «Холопа»
Здоровье
Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом
Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.