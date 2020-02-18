Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

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Армия и оружие Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

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Политика Россия и Турция подтвердили приверженность договоренностям по Идлибу Россия и Турция подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по Сирии и отметили, что достижение долгосрочной безопасности в Идлибе возможно на основе приверженности суверенитету САР.

Спорт Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4 Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.

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