Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

Москва настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генпрокуратуры России в Германию о помощи в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. «Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — заявила она.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

RT на русском14:31
Lenta.ru

В России объяснили нужду в клинических пробах Навального

Lenta.ru14:27
Эхо Москвы

РФ настаивает на том, чтобы Берлин удовлетворил новый запрос генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея Навального

Эхо Москвы14:32
Комсомольская правда

Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела

Комсомольская правда13:59
ТАСС

Захарова: запрошенные пробы Навального необходимы для возбуждения уголовного дела

ТАСС13:52
Газета.Ru

МИД: РФ настаивает на удовлетворении нового запроса генпрокуратуры в ФРГ по Навальному

Газета.Ru14:21
Интерфакс

МИД РФ заявил, что позиция Берлина по Навальному принимает гротескные формы

Интерфакс13:08

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
932

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС15:29
17

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
1K

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
277

Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
242