МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному
Смотрите также
В Сочи Путин и Лукашенко обсудили совместные военные учения
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Цепкало рассказал о способе лишить белорусскую милицию зарплаты
Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air
При пожаре в жилом доме в Татарии погиб мужчина
Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят
Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Москва настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генпрокуратуры России в Германию о помощи в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. «Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — заявила она.В источнике
Подробнее о событии
Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела
Комсомольская правда13:59