Москва настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генпрокуратуры России в Германию о помощи в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. «Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — заявила она.