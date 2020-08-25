МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

Царьград 23

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».