Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».В источнике
С чего всё началось
МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал
 на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.
Znak.comвчера в 13:47
Подробнее о событии
RT на русском

МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 15:43
Московский Комсомолец

Россию оскорбили заявления со стороны Запада по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 13:01
РИА Новости

МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 13:38
Коммерсантъ

МИД РФ назвал оскорбительными голословные обвинения в отравлении Навального

Коммерсантъвчера в 13:35
ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:28
Lenta.ru

Россия назвала оскорбительными заявления США по поводу Навального

Lenta.ruвчера в 13:10
РБК

МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

РБКвчера в 15:30

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.
RT на русскомвчера в 14:19
227

«Больше, лучше и безумнее»: критики в восторге от 2 сезона «Пацанов»

Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.
2:45
Popcornnews.ruвчера в 02:53
1

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
31

В Москве арестовали бывшего замглавы ПАО «Ил» по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
Первое антикоррупционное СМИ24 августа в 11:09
137

В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В беседе с журналистами в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начавшихся государственных испытаниях новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Военное дело24 августа в 08:57
42

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
1

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
79