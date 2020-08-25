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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».В источнике
С чего всё началось
МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал
 на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.
Znak.comвчера в 13:47
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RT на русском

МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 15:43
РБК

МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

РБКвчера в 15:30
Московский Комсомолец

Россию оскорбили заявления со стороны Запада по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 13:01
Коммерсантъ

МИД РФ назвал оскорбительными голословные обвинения в отравлении Навального

Коммерсантъвчера в 13:35
ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 13:28
РИА Новости

МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 13:38
Эхо Москвы

США предупредили Россию о возможных санкциях из-за ситуации вокруг политика Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 16:02

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

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ТАССвчера в 07:51
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РИА Новостивчера в 16:45
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

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РИА Новостивчера в 09:11
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