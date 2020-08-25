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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».В источнике
С чего всё началось
«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А. Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении
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RT на русском13:26
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РБК

МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом

РБК15:30
Коммерсантъ

МИД РФ назвал оскорбительными голословные обвинения в отравлении Навального

Коммерсантъ13:35
RT на русском

В МИД России прокомментировали ситуацию с Навальным

RT на русском13:26
ТАСС

МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

ТАСС13:28
РИА Новости

МИД ответил на заявления Запада из-за ситуации с Навальным

РИА Новости13:21
Комсомольская правда

МИД РФ ответило на обвинения Запада в адрес лечивших Навального омских врачей

Комсомольская правда13:05
Московский Комсомолец

Россию оскорбили заявления со стороны Запада по Навальному

Московский Комсомолец13:01

Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.
RT на русском14:19
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Суарес покинет «Барселону» вслед за Видалем

Барселона, Испания, 25 августа 2020, 16:44 — REGNUM Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на 33-летнего форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
REGNUM09:44
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ru08:48
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ЕС планирует адресные санкции против руководства Белоруссии

Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что Союз намерен ввести адресные санкции против ряда политических деятелей Белоруссии, которых считает ответственными за предполагаемую фальсификацию итогов президентских выборов или за репрессии против оппозиции.
Московский Комсомолец14:06
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