МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».В источнике
С чего всё началось
«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А. Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении
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МИД РФ ответило на обвинения Запада в адрес лечивших Навального омских врачей
Комсомольская правда13:05