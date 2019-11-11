Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал переворот в Боливии

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в понедельник, 11 ноября.
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с чего всё началось
В заявлении
 МИДа указывается на то, что власти Боливии были готовы вести диалог с оппозицией, но та «развязала» волну насилия и не позволила завершить президентский мандат Моралеса.
РБК04:24

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В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии

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МИД РФ отреагировал на отставку президента Боливии Моралеса

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МИД России: события в Боливии развивались по лекалам срежиссированного госпереворота

ТАСС04:34

МИД России прокомментировал переворот в Боливии

Известия04:29

МИД России увидел за событиями в Боливии «лекала срежиссированного» путча

РБК04:24

МИД России с тревогой воспринял отставку президента Боливии

Коммерсантъ04:23

Как развивается ситуация в Боливии на фоне отставки президента Моралеса

RT на русском04:50
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
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Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
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Газета.Ru 09:30
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Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

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