Политика
ИзвестияМИД России прокомментировал переворот в Боливии
Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в понедельник, 11 ноября.
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Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Происшествия
Подозреваемый в убийстве историк Соколов попросит суд арестовать его
Историк Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве девушки, намерен просить суд отправить его в СИЗО, сообщает ТАСС.
Культура
В Ледовом дворце начался «Золотой граммофон»
Политика
Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
Армия и оружие
В ДНР приняли документ об ответе на ввод украинской полиции в Донбасс
Члены парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли документ, который предусматривает симметричный ответ в случае ввода подразделений полиции Украины на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Экономика
Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Происшествия
Пропавших в Новосибирской области охотников нашли мертвыми
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Общество
Путин поддержал распространение налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Футбол
Головин включен в сборную тура чемпионата Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Лиги 1. Команда была составлена ведущим французским спортивным изданием L’Equipe.
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Общество
Суд разрешил продолжить ликвидацию «Киевского патриархата»
Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации раскольнической "УПЦ КП".
Общество
Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.
Политика
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
Важным преимуществом базы на Камчатке является то, что она дает прямой доступ к глубоким океанским водам.
Музыка
Шнуров допустил появление группы «Ленинград-2»
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.