с чего всё началось

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в понедельник, 11 ноября.

Политика Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.

Футбол Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).

Культура Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Общество Путин поддержал распространение налога для самозанятых Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Футбол Головин включен в сборную тура чемпионата Франции Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Лиги 1. Команда была составлена ведущим французским спортивным изданием L’Equipe.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.