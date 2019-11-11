Политика
ИзвестияМИД России прокомментировал переворот в Боливии
Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в понедельник, 11 ноября.
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Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники
Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Общество
Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
Происшествия
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Футбол
Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»
В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
Авто
Названы 5 ошибок ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Музыка
Шнуров допустил появление группы «Ленинград-2»
Футбол
Головин вошел в сборную тура во Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции.
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Здоровье
Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
Политика
Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков
Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Счетная палата выступила с предложением ввести новую систему расчета транспортного налога.
Технологии
Предложен новый метод для оценки скорости расширения Вселенной
Международная команда астрофизиков из США, Германии, Дании и Исландии использовала данные об интенсивности гамма-излучения для оценки постоянной Хаббла — показателя, используемого для оценки скорости расширения Вселенной.
Политика
МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир
На борту самолета, следовавшего из Сургута в Махачкалу, умер пожилой мужчина.
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Происшествия
Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин
Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Футбол
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал»
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
Шоу-бизнес
Рудковская пригрозила Плющенко расставанием
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире телеканала "Супер", где идет реалити-шоу об их семье "ЯнаСупер", рассказали о своих отношениях.