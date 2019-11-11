с чего всё началось

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в понедельник, 11 ноября.

Политика Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.

Общество Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.

Футбол Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом» В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Здоровье Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.

Общество Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.

Технологии Предложен новый метод для оценки скорости расширения Вселенной Международная команда астрофизиков из США, Германии, Дании и Исландии использовала данные об интенсивности гамма-излучения для оценки постоянной Хаббла — показателя, используемого для оценки скорости расширения Вселенной.

Политика МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО 7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.

Политика Лавров осудил попытки США ограбить Сирию Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Политика Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.