Политика
RT на русскомМИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
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Политика
В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Авто
Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке
Уже в скором времени россияне получат возможность приобрести новый кроссовер Seltos от южнокорейского бренда Kia.
Происшествия
Брата свердловского депутата Госдумы арестовали за кражи
Общество
«Проект»: половина земли на Рублевке принадлежит правящей элите
Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Здоровье
Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом
Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве на 44-м году жизни умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Спорт
Тренер Солдатовой прокомментировала ее госпитализацию
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Здоровье
В Красноярском крае по программе ЭКО родилось 366 детей
В прошлом году в Красноярском крае по процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 366 детей.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Политика
Сенаторов в России предложили назначать пожизненно
«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Авто
Cadillac представил новый Cadillac Escalade
В Лос-Анджелесе состоялась презентация нового поколения Cadillac Escalade, который является самым роскошным автомобилем марки.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Общество
Космонавты и астронавты благополучно вернулись на Землю с МКС
На МКС продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир.
Политика
Группа российских детей вернулась из Сирии на родину
Общество
Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин
Политика
Путин призвал избавиться от «вузов-пустышек» в России
Нужно последовательно убирать из страны «вузы-пустышки», заявил глава РФ Владимир Путин.