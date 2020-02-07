Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
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Лавров прокомментировал угрозы США применить санкции к компаниям РФ

РЕН ТВвчера в 22:23

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русскомвчера в 19:20

Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти»

ФАНвчера в 17:39

Лавров: Россия привыкла к постоянным угрозам со стороны США

REGNUMвчера в 17:50

СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

РИА Новостивчера в 18:33

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАССвчера в 17:11

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

РБКвчера в 18:02
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Политика

В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском вчера в 19:59
Авто

Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке

Уже в скором времени россияне получат возможность приобрести новый кроссовер Seltos от южнокорейского бренда Kia.
Car.ru вчера в 10:33
Происшествия

Брата свердловского депутата Госдумы арестовали за кражи

URA.Ru вчера в 23:19
Общество

«Проект»: половина земли на Рублевке принадлежит правящей элите

Компания вчера в 06:17
Армия и оружие

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии.
RT на русском вчера в 23:36
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Росбалт вчера в 19:44
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве на 44-м году жизни умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Взгляд.ру вчера в 01:09
Спорт

Тренер Солдатовой прокомментировала ее госпитализацию

Москва 24 вчера в 05:42
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Здоровье

В Красноярском крае по программе ЭКО родилось 366 детей

В прошлом году в Красноярском крае по процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 366 детей.
Глас Народа вчера в 07:01
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 23:06
Политика

Сенаторов в России предложили назначать пожизненно

«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
URA.Ru вчера в 06:10
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Известия вчера в 12:04
Авто

Cadillac представил новый Cadillac Escalade

В Лос-Анджелесе состоялась презентация нового поколения Cadillac Escalade, который является самым роскошным автомобилем марки.
32CARS.ru 05 февраля в 00:04
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета вчера в 06:56
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Экономика

Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Financial One 05 февраля в 04:34
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Общество

Космонавты и астронавты благополучно вернулись на Землю с МКС

На МКС продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир.
Росбалт вчера в 04:45
Политика

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Вести.Ru вчера в 21:23
Общество

Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин

News.ru вчера в 17:46
Политика

Путин призвал избавиться от «вузов-пустышек» в России

Нужно последовательно убирать из страны «вузы-пустышки», заявил глава РФ Владимир Путин.
Политическая Экспертиза вчера в 08:34
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