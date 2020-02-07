Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Российская газета20:34

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

URA.Ru19:46

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАСС17:11

Лавров: Россия привыкла к постоянным угрозам со стороны США

REGNUM17:50

СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

РИА Новости18:33

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русском19:20

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

РБК18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК 11:45
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
Хоккей

Сергачев открыл счет в матче с «Питтсбургом»

В середине первой двадцатиминутки защитник «Тампы» Михаил Сергачев открыл счет. Ассистентами выступили Виктор Хедман и Тайлер Джонсон.
Sport24.ru 19:31
Армия и оружие

Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Москва 24 04 февраля в 20:27
Шоу-бизнес

Комик Шастун показал фото Седоковой без фотошопа

На снимке кроме самого комика запечатлена певица Анна Седокова, которая ранее опубликовала такое же фото, но, как оказалось, с сильной коррекцией.
ФАН 20:22
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевиденье.
iReactor 17:25
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
МИР 24 12:06
Наука

Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2000 лет

Полит.ру 06:00
Экономика

Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.
РЕН ТВ 11:02
Общество

Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
РЕН ТВ 02:30
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me 04 февраля в 13:10
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:22
Политика

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
REGNUM 07:17
Происшествия

Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26, еще 53 человека получили ранения, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости вчера в 09:06
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Хоккей

Сборная России перед отбором на ОИ проведет спарринги в Италии

Россияне в преддверии лицензионного турнира к Олимпийским играм 2020 года проведут в марте совместный с рядом национальных команд тренировочный сбор в Италии, в ходе которого состоятся и спарринги, сообщил РИА Новости главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.
РИА Новости вчера в 02:42
Интернет

Google выпустила обновления к 15-летию мобильных карт

Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты.
News.ru 08:26
Экономика

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Известия 20:26
Киберспорт

Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?

С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Игромания.ру 13:15
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru вчера в 12:25
Футбол

Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения

Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
Летидор 07:00
Футбол

Лаутаро Мартинес намерен отказать МЮ ради «Барселоны»

Руководству МЮ не удалось договориться о трансфере форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Soccer.ru 12:52
Происшествия

Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Lenta.ru 08:44
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

РИА Новости 10:28
Политика

Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 03:11
Музыка

Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России

Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное