Политика
RT на русскомМИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
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Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Хоккей
Сергачев открыл счет в матче с «Питтсбургом»
В середине первой двадцатиминутки защитник «Тампы» Михаил Сергачев открыл счет. Ассистентами выступили Виктор Хедман и Тайлер Джонсон.
Армия и оружие
Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Шоу-бизнес
Комик Шастун показал фото Седоковой без фотошопа
На снимке кроме самого комика запечатлена певица Анна Седокова, которая ранее опубликовала такое же фото, но, как оказалось, с сильной коррекцией.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевиденье.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Экономика
Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.
Общество
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
Происшествия
Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26, еще 53 человека получили ранения, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Хоккей
Сборная России перед отбором на ОИ проведет спарринги в Италии
Россияне в преддверии лицензионного турнира к Олимпийским играм 2020 года проведут в марте совместный с рядом национальных команд тренировочный сбор в Италии, в ходе которого состоятся и спарринги, сообщил РИА Новости главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.
Интернет
Google выпустила обновления к 15-летию мобильных карт
Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Киберспорт
Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?
С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Футбол
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения
Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
Футбол
Лаутаро Мартинес намерен отказать МЮ ради «Барселоны»
Руководству МЮ не удалось договориться о трансфере форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Музыка
Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России
Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.