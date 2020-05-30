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RT на русскомRT на русскомМИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение лидера США Дональда Трампа о разрыве отношений между страной и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости
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Аргументы и Фактывчера в 18:15

Подробнее о событии

Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

РБКвчера в 18:25

В МИД РФ назвали разрыв США с ВОЗ ударом по сотрудничеству в сфере здравоохранения

Интерфаксвчера в 17:53

Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в причастности к пандемии

Эхо Москвывчера в 17:02

МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

RT на русскомвчера в 17:19

В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

Lenta.ruвчера в 17:19

МИД РФ: разрыв США с ВОЗ - удар по взаимодействию в сфере здравоохранения

Вести.Ruвчера в 17:32

Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

ТАССвчера в 16:54
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
2,8K
Здоровье

Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками

Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата.
АМИТЕЛ 00:16
1
Общество

Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»

Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM 28 мая в 22:49
535
Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
15
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
4
Космос

Роскосмос выдвинул новую версию о происхождении Луны

МедиаПоток 28 мая в 12:11
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Происшествия

В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда

Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
108
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Общество

Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
131
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
218
Общество

Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь

Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.
Уральский меридиан 00:53
Шоу-бизнес

Обедневшие звезды обратились за МРОТ: Киркоров, Басков и Валерия ждут денег, а Боне и Волочковой помешали долги

Николай Басков, зарегистрировавший свое ИП в 2004 году по направлению "Деятельность в области исполнительских искусств" (именно такая классификация у большинства артистов-предпринимателей) подал заявление на МРОТ 8 мая.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Политика

Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ

Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды.
Говорит Москва вчера в 15:16
1K
Происшествия

В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
72
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,3K
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 19:46
4
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
387
Футбол

ПСЖ выкупит Икарди у «Интера» за 60 млн евро

Soccer.ru 27 мая в 04:35
Политика

Порошенко снова не пришел на допрос

27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
РБК вчера в 07:33
10
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
71
Происшествия

В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

REGNUM вчера в 13:00
61
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 28 мая в 10:01
113
Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
130
Авто

АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей

Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 28 мая в 10:26
14
Политика

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ 28 мая в 17:33
253
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru 28 мая в 10:26
4,7K
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
18
Здоровье

Свердловская область переходит на новую коронавирусную статистику

Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 07:05
77
Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в преклонном возрасте.
Российская газета вчера в 21:55
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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