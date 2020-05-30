с чего всё началось

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Путин объявил 24 июня выходным днём «Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе. 2,8K

Здоровье Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата. 1

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. 4

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 92

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 131

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 218

Общество Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.

Шоу-бизнес Обедневшие звезды обратились за МРОТ: Киркоров, Басков и Валерия ждут денег, а Боне и Волочковой помешали долги Николай Басков, зарегистрировавший свое ИП в 2004 году по направлению "Деятельность в области исполнительских искусств" (именно такая классификация у большинства артистов-предпринимателей) подал заявление на МРОТ 8 мая.

Политика Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды. 1K

Происшествия В Красноярске напали на инкассаторов Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину. 72

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 387

Политика Порошенко снова не пришел на допрос 27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. 10

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором. 71

Авто АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta. 14

Политика Трамп подписал указ о регулировании соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах. 253

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,7K

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа. 18