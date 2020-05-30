Коронавирус
RT на русскомМИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ
США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение лидера США Дональда Трампа о разрыве отношений между страной и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.Аргументы и Фактывчера в 18:15
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД РФ назвали разрыв США с ВОЗ ударом по сотрудничеству в сфере здравоохранения
Интерфаксвчера в 17:53
Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в причастности к пандемии
Эхо Москвывчера в 17:02
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Здоровье
Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками
Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата.
АМИТЕЛ 00:16
Общество
Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»
Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM 28 мая в 22:49
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию о происхождении Луны
МедиаПоток 28 мая в 12:11
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь
Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.
Уральский меридиан 00:53
Шоу-бизнес
Обедневшие звезды обратились за МРОТ: Киркоров, Басков и Валерия ждут денег, а Боне и Волочковой помешали долги
Николай Басков, зарегистрировавший свое ИП в 2004 году по направлению "Деятельность в области исполнительских искусств" (именно такая классификация у большинства артистов-предпринимателей) подал заявление на МРОТ 8 мая.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ
Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды.
Говорит Москва вчера в 15:16
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 19:46
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Футбол
ПСЖ выкупит Икарди у «Интера» за 60 млн евро
Soccer.ru 27 мая в 04:35
Политика
Порошенко снова не пришел на допрос
27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
РБК вчера в 07:33
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
Происшествия
В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке
REGNUM вчера в 13:00
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 28 мая в 10:01
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 28 мая в 10:26
Политика
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ 28 мая в 17:33
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru 28 мая в 10:26
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным
Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
Здоровье
Свердловская область переходит на новую коронавирусную статистику
Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 07:05
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи
Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в преклонном возрасте.
Российская газета вчера в 21:55